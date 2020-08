vor 44 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Urlaubstrend Bayerwald: Bodenmais mit Rekordzahlen

In diesem Corona-Sommer ist der Urlaubstrend eindeutig: Die Deutschen bleiben im Land. Besonders gerne wird der Bayerische Wald besucht. Der Tourismusort Bodenmais im Kreis Regen verzeichnet so viele Gäste wie noch nie in einem Juli.