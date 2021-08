15.08.2021, 20:21 Uhr

Urlauberin stürzt bei Farchant 100 Meter in den Tod

Eine 59-Jährige ist im Bereich der Kuhfluchtwasserfälle in Farchant tödlich abgestürzt. Sie war auf einem Steig von den Wasserfällen in Richtung Hoher Fricken unterwegs. An einem Aussichtspunkt stürzte sie 100 Meter in die Tiefe.