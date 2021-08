Urlaub vorbei: Wer Kinder in Quarantäne betreuen darf

Seit dem 1. August müssen alle Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten oder Virusvariantengebieten für unterschiedliche Zeiträume in Quarantäne. Das gilt auch für Kinder unter zwölf Jahren.

Doppelt geimpfte oder genesene Eltern, die jetzt mit ihren Kindern aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, sind bei einem entsprechenden Nachweis von der Quarantäne befreit. Ihre minderjährigen Kinder müssen dagegen in Quarantäne, wenn sie nicht genesen oder geimpft sind. Allerdings ist für Kinder unter zwölf Jahren noch keine Impfung gegen das Coronavirus zugelassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie erstmal in Quarantäne müssen, ist also hoch.

Dürfen Großeltern die Quarantäne der Enkel "brechen"?

Quarantäne bedeutet grundsätzlich: Kein Besuch. Wer nicht zum Hausstand gehört, darf nicht rein. Müssten die Eltern also arbeiten, wären etwa Kinder unter zwölf Jahren allein. Oft springen dann Großeltern als Aufpasser ein. Doch Besuch würde den Sinn der Quarantäne, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, verfehlen, teilt das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mit.

Ein Ministeriumssprecher erklärte aber weiter, dass Besuch dennoch erlaubt sei, wenn jemand aus triftigen Gründen eine Quarantäne-Wohnung betreten müsse. Um einen triftigen Grund handelt es sich beispielsweise, wenn etwa der Pfleger oder die Pflegerin komme oder eben auch, wenn minderjährige Kinder betreut werden müssten.

Die Kontaktanzahl bei Kindern, die sich in Quarantäne befinden, sollte aber so weit es geht begrenzt werden, so der Sprecher weiter. Das bedeutet: Die Betreuung der Quarantäne-Kinder nach dem Urlaub am besten durch die Eltern oder eben Großeltern - und nicht durch wechselnde Nachbarn oder Freunde organisieren.

Quarantäne von Kindern in der Wohnung der Großeltern

Vage bleibt das Gesundheitsministerium auf die Anfrage des BR, ob die Großeltern die Kinder auch abholen dürfen, um sie bei sich zu Hause zu betreuen. An dieser Stelle verweist das Ministerium auf die Gesundheitsämter. Diese würden die Maßnahmen individualisiert aussprechen und im Einzelfall beraten, wie eine Quarantäne mit Kindern am besten gestaltet werden kann.