Urlaub statt Geldstrafe: 22-Jähriger am Flughafen festgenommen

"Auf Mama ist dann doch Verlass" – mit diesem Satz beginnt die Bundespolizei eine aktuelle Pressemitteilung. Zunächst geht es um eine Festnahme. Denn die Beamten haben am Wochenende am Münchner Flughafen einen 22-Jährigen festgenommen. Gegen den Schweinfurter hatte die Staatsanwaltschaft Ende Februar Haftbefehl erlassen.

Verurteilung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Der 22-Jährige war zum Jahreswechsel vom Amtsgericht Schweinfurt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu 1.600 Euro Geldstrafe oder 80 Tagen Ersatzhaft verurteilt worden. Allerdings hatte der junge Mann offenbar sein Erspartes lieber in eine Türkei-Urlaubsreise investiert, anstatt seine Justizschulden zu begleichen, so die Polizei. Bei seiner Einreise aus Antalya wurde der 22-Jährige kontrolliert. Die Beamten entdeckten die Fahndungsnotiz der Schweinfurter Behörden und nahmen den jungen Mann fest.

Mutter begleicht Geldstrafe des 22-Jährigen

Auch bei seiner vorläufigen Festnahme am Samstag habe der Schweinfurter die noch offenen Justizschulden zunächst nicht begleichen können. Er bemühte sich zwar redlich, die Summe beizubringen, hatte aber damit seine Schwierigkeiten, so die Polizei. Erst mit einem Anruf bei seiner Mutter hatte der 22-Jährige Glück. Die habe ihn zunächst zwar ein wenig "zappeln lassen", habe dann die Strafe ihres Sohnes bei der Polizeistation in Schweinfurt beglichen.

Die Dame ließ die Bundespolizisten am Telefon wissen, dass sie noch in der Arbeit sei und erst nach Feierabend zur Bank und anschließend zur Polizei fahren werde. Also musste der junge Mann auf Weisung des zuständigen Staatsanwaltes noch mehrere Stunden bei der Bundespolizei ausharren. Am späteren Nachmittag bestätigten die unterfränkischen Polizeibeamten ihren Münchner Bundespolizei-Kollegen schließlich den Geldeingang. Daraufhin durfte der 22-Jährige die Wache im Erdinger Moos wieder verlassen und die Heimreise an den Main antreten.