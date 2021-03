Urlaub: Reiseverband fordert Test-Verfahren statt Quarantäne

Vielen hilft der Gedanke an Urlaub in der Wärme dabei, die Wintermonate gut zu überstehen. Doch den Urlaub am Meer mussten viele wegen der Corona-Pandemie zumindest vergangenes Jahr stornieren oder verschieben. Reisehinweise, Reisewarnungen und insbesondere die Quarantäne-Regelungen machten entspannende Wochen an den beliebtesten Reisezielen der Deutschen im Ausland zunichte. Urlaub daheim ist für viele zwar eine Alternative - für die von Corona stark gebeutelte Reisebranche aber nur bedingt.

Im "B5 Thema des Tages" fordert Norbert Fiebig, Präsident und Vorstand des Deutschen Reiseverbands (DRV), klare Vorgaben der Politik für die anstehende Reisesaison. Die Verunsicherung ist nach seinen Worten nach wie vor groß, entsprechend zurückhaltend sind auch die Buchungen für die kommenden Osterferien und diesen Sommer.

Testen statt Quarantäne

Der DRV-Präsident erklärte, dass organisierte Reisen nicht der Treiber der Pandemie seien. Um Reisen sicherer zu machen, plädiert Fiebig für ein Testverfahren, das die Quarantäne nach einer Reise ablösen könnte. Wie - auch mit Corona - ein Neustart der Reisewirtschaft möglich wäre, hat der Verband im Februar in einem Positionspapier skizziert. Im Kern des 8-Punkte Plans stehen Tests bei der Einreise nach Deutschland mit dem Flugzeug, der Wegfall der Quarantäne bei Einreise aus Nicht-Virusvariantengebieten, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, und den digitalen Impfpass als Rückkehrmöglichkeit zur Normalität.

An den großen deutschen Flughäfen sind Corona-Tests nach der Landung zwar problemlos möglich, jedoch nur in Nürnberg und München für Reiserückkehrer mit Wohnsitz in Bayern auch kostenlos. Kostenlose Corona-Schnelltests in Apotheken sind zwar vom Bund angekündigt, aber oft noch nicht verfügbar.

Der DRV-Präsident geht davon aus, dass seine Branche in diesem Jahr noch weiter unter den Folgen der Pandemie leiden wird. "50 Prozent des Umsatzvolumens von 2019 wären schon ein Erfolg", sagte er.

Hoffnung auf Sommerurlaub im Ausland

Der Reisetrend geht laut DRV gerade in Richtung "Urlaub zu Hause". Die Bundesbürger hätten zwar auch schon vor Corona gerne Urlaub in Deutschland gemacht. Aber der Wunsch, wieder die angestammten Reiseziele wie Griechenland, Türkei, die Kanaren und Balearen ansteuern zu können, sei nach wie vor da. Und das werde hoffentlich im Sommer auch wieder möglich sein, so Fiebig.