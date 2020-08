Urlaub in Franken: Besucherandrang im Seenland

Der Hochsommer in Bayern und die aktuellen Corona-Reisebeschränkungen sorgen dafür, dass bei vielen Urlaub in Bayern angesagt ist. Auch das Fränkische Seenland gehört zu den beliebten Ausflugszielen in Mittelfranken. Wie die Polizei mitteilte, waren bereits um 11 Uhr die offiziellen Parkplätze rund um den Rothsee belegt.

Parkplätze belegt

Am Brombachsee waren die Parkplätze in Ramsberg und Absberg (Seespitze) seit dem frühen Nachmittag voll. In den sozialen Medien hat die Polizei Besucher dazu aufgerufen, auf andere Parkplätze in Allmannsdorf, Langlau und Absberg (Hopfenstrand) auszuweichen. Dort war es am Nachmittag noch leicht möglich, Parkplätze zu ergattern, berichteten BR-Reporterinnen vor Ort. Demnach hielt sich am kleinen Brombachsee der Zustrom an Besuchern im Rahmen.

Rettungswege sollen freigehalten werden

Zudem bitten die Behörden darum, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen und die Rettungswege freizuhalten. Außerdem weisen die Beamten darauf hin, dass das Wildcampen und Übernachten am Ufer der Seen nicht gestattet ist.

Parklätze am Happurger Stausee ab Mittags belegt

Auch an anderen Seen in Franken füllten sich die Parkplätze schnell. Am Happurger Stausee ging um 12 Uhr nichts mehr auf den Parkplätzen, diese waren komplett belegt. Aktuelle Zahlen zu Besuchern an den Seen und dem kompletten Einsatzgeschehen liegen der Polizei derweil noch nicht vor.

Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass neben den üblichen Beamten auch Polizeireiter und Hubschrauber im Einsatz sein würden.