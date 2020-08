Kein Ballermann im Bayerwald - Urlaub im Corona-Sommer

Publikum ist jünger und bleibt länger

Es kommt zum Teil anderes Publikum als früher und auch deutlich jüngeres, stellt Marco Felgenhauer fest. Man merke schon, dass das Menschen seien, die sonst ins Ausland fliegen und nun erstmals den Bayerischen Wald für sich entdecken. Außerdem bleiben die Urlauber länger. Laut Tourismusverband Ostbayern ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in diesem Sommer um 2,5 Tage auf 9,85, also fast zehn Tage, gestiegen. Das ist ein Zeichen, dass viele hier ihren Jahresurlaub verbringen. Der Bodenmaiser Tourismuschef glaubt aber nicht, dass man die klassischen Strandurlauber anlockt und schon gar nicht die Ballermann-Fans. Wer Strand und Party sucht, findet das im Bayerischen Wald nicht. Felgenhauer denkt, dass vor allem Urlauber kommen, die sonst in Österreich oder ähnlichen Urlaubsregionen wandern gehen und jetzt wegen der Corona-Gefahr lieber hierher fahren.

Auch Bayern fahren in den Bayerischen Wald

Münchner, Oberbayern, aber auch Niederbayern und Oberpfälzer, also alle, die es nicht weit haben, machen Tagesausflüge in die Region. "Corona hat uns abgehalten, dass wir weiter weg fahren, das muss ich schon offen sagen. Und es ist halt schön hier. Mir gefällt es besser als in den Alpen, weil man dort die hohen Gipfel vor sich hat. Hier sind die Berge niedriger und man hat schöne Aussichten", sagt ein Münchner Urlauber, der mit seinen erwachsenen Kindern und Enkeln eine Woche Urlaub im Bayerwald macht.

Für einige ist der Bayerische Wald zwar erstmal Ersatzprogramm zum Auslandsurlaub, trotzdem gefällt es ihnen hier gut, zum Beispiel einem Ehepaar aus Aachen, das ohne Corona nach Südfrankreich oder Italien gefahren wäre: "Wir sind am Höllensteinsee auf einem Campingplatz, haben ein Paddelboot. Es ist eine Entdeckung für uns", sagt der Urlauber. Tagesausflügler aus den flachen niederbayerischen Gegenden zwischen Passau und Regensburg machen in diesem Sommer vermehrt Tagesausflüge in den Bayerischen Wald, bleiben manchmal sogar über Nacht. In den Wellness-Hotels gehörten die Ostbayern auch vor Corona schon zum Stammpublikum.

Wohin ausweichen, wenn man nicht mehr unterkommt?

Wer im August im Bayerischen Wald nicht mehr in seinem Wunschquartier unterkommt, dem empfiehlt der Tourismusverband Ostbayern, auf andere schöne Regionen auszuweichen. Im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Jura sind noch Kapazitäten frei, so der Verband, ebenso im Bayerischen Golf- und Thermenland in den Landkreisen Passau und Rottal-Inn, wo alle Heil-und Thermalbäder wieder geöffnet sind.

Außerdem sei jetzt eine gute Zeit für den "Städteurlaub daheim". Hotels in Städten wie Passau und Regensburg seien nur mäßig gebucht, so der Tourismusverband Ostbayern, weil Kultur-Events entfallen und kaum ausländische Touristen da seien. Deshalb könne man jetzt bei einem Städteurlaub "schick übernachten, shoppen oder einen kulinarischen Wunschabend verbringen".