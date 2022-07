Urlaub im Allgäu: Ausflugstipps für Bundeskanzler Olaf Scholz

In Ruhe und ungestört entspannen - das wollen viele in ihrem wohlverdienten Urlaub. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) möchte zusammen mit seiner Frau Britta Ernst zwei Wochen im Allgäu verbringen. Wo genau es den Kanzler hinzieht, das ist nicht bekannt. Aber die Allgäuerinnen und Allgäuer haben einige Ausflugstipps für Scholz und seine Frau.

Exklusiv-Tipps für Scholz vom Kaufbeurer Oberbürgermeister

Stefan Bosse (CSU), Oberbürgermeister von Kaufbeuren, fallen gleich mehrere Orte ein, an denen man erholsame Stunden verbringen kann: "Wenn ich alleine sein möchte, dann starte ich gerne an der Hammerschmiede in der Gemeinde Pforzen. Dort ist Udo gefunden worden, unser Vorfahre, Wiege der Menschheit. Dort ist nicht viel los und man hat eine wunderschöne Gegend", sagt Bosse.

Von dort aus gehe es weiter über einen lauschigen Waldweg zum ehemaligen katholischen Kloster Irsee. "Da geht dann ein Wanderweg weiter über die Hölle nach Kaufbeuren. In der Hölle ist nichts los, vor allem nicht das, was der Name erwarten lässt." In der Kaufbeurer Altstadt könne der Kanzler Ruhe und Erholung im Kloster finden - dort können man über schwierige Fragen nachdenken und zu guten Lösungen kommen.

Wanderung in den Allgäuer Hochalpen

Passanten in Kaufbeuren haben auch Tipps parat: So etwa die Kurfürstenallee in Markt Oberdorf, denn dort sei es schön schattig und man könne von dort aus die Berge sehen, sagt eine Frau. Ein weiterer Tipp: "Er könnte von Kaufbeuren nach Frankenhofen auf der alten Eisenbahnstrecke radeln und dann am Eisautomaten in Frankenhofen ein Eis holen. Wenn man zur richtigen Zeit kommt, ist nicht viel los." Eine andere Frau rät zu einem Ausflug an den Bärensee oder Bachtelsee südlich von Kaufbeuren, dort sei es recht ruhig

Der Bad Hindelanger Tourismusdirektor Max Hillmeier empfiehlt dem Bundeskanzler eine schattige Wanderung durchs Hintersteiner Tal hoch zur Schwarzenberghütte auf knapp 1.400 Metern Höhe. Das sei eine wunderbare Kanzel mitten im Naturschutzgebiet und von dort aus schaue man genau auf den gegenüberliegenden Hochvogel, den fast 2.600 Meter hohen "König der Allgäuer Alpen", sagt Hillmeier. Im Tal zurück biete sich ein kühles Bad im Kneipp-Kur-Garten "Prinze Gumpe" in Hinterstein ein.

Ausflugstipp auf den Grünten

Auch André Eckardt, der Bürgermeister der Gemeinde Burgberg im Oberallgäu, rät zu einem Ausflug in die Berge, wie etwa dem Grünten, dem "Wächter des Allgäus" Denn selbst an diesem beliebten Berg finde man seine Ruhe, zu bestimmten und gezielten Tageszeiten. Bei einer Wanderung oder einem Spaziergang könne Olaf Scholz sich von seinen täglichen Strapazen als Bundeskanzler erholen, sagt Eckardt. Auch wenn er sicherlich nirgendwo ganz alleine sein werde.