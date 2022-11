Urlaub dahoam: Waidler machen im Bayerwald Urlaub

In den Wellnesshotels im Bayerischen Wald trifft man immer öfter Bayerwäldler – als Übernachtungsgäste. Dieser Trend zur Nähe hat sich klammheimlich in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt. Extrembeispiel: Ein Paar aus Frauenau, das in Frauenau Urlaub macht.

Zum Artikel: Viele Wellness-Hotels trotzen Energiekrise mit Hackschnitzeln

Vom Haus zum Hotel nur einen Kilometer fahren

Diana und Stefan Kreuzer können von ihrem Wohnhaus zum Wellness-Hotel St. Florian in Frauenau zu Fuß gehen. Sie waren hier schon oft essen oder haben Tageswellness gemacht, also nur tagsüber Restaurant und Wellnessbereich genutzt. Diese Woche haben sie erstmals zwei Tage hier übernachtet und es sich dabei rundum gut gehen lassen: Schwimmen, saunen, faulenzen und später für das Abendmenü schick machen: "Wenn man so ein Juwel im Ort hat, warum soll man dann weit weg fahren. Ich finde, man braucht im Alltag so kleine Oasen und das hier ist perfekt.", so Diana Kreuzer

"Es ist schön, in einer vertrauten Umgebung zu sein. Da hat man auch weniger Druck, dass man sich unbedingt noch Sehenswürdigkeiten anschauen muss", begründet Stefan Kreuzer die ungewöhnliche Wahl des Urlaubsortes. Außerdem bleibe man bei einem Wellness-Urlaub sowieso viel im Hotel, sagt das kinderlose Paar, das auch schon in Wellness-Hotels in Österreich oder Italien war. Der 38-Jährige arbeitet als Programmierer in einem großen Industriebetrieb, die 45-Jährige im Vertrieb. Die rund 600 Euro für zwei Tage und Nächte Wellness im eigenen Ort gönnen sie sich und freuen sich zugleich, dass sie ganz bewusst "die Region damit stärken".

Trend in vielen Wellness-Hotels

Übernachtungsgäste aus dem Nachbarort, dem gleichen Landkreis oder dem Nachbarlandkreis – die haben auch andere Wellness-Hotels im Bayerischen Wald immer öfter. Das Landromantik-Hotel Oswald in Kaikenried zum Beispiel merkt es schon daran, dass die Gäste schmunzeln, wenn man sie zur Begrüßung fragt, wie die Anreise war. Auch der Brunner-Hof in Arnschwang hatte schon öfter Gäste aus dem gerade mal fünf Kilometer entfernten Nachbarort Weiding oder aus der nahen Kreisstadt Cham.

"Gäste, die wir dazu gefragt haben, haben uns erzählt, sie möchten einfach nicht mehr sechs oder sieben Stunden für einen Wochenendurlaub nach Österreich oder Südtirol fahren und womöglich noch im Stau stehen. So sind sie in zehn Minuten da, können sofort in den Wellnessbereich und die Annehmlichkeiten genießen", sagt Hotelchef Andreas Brunner junior.

Kurzurlauber mit kurzer Anreise

Die meisten einheimischen Gäste sind Kurzurlauber, die nur zwei oder drei Nächte bleiben - auch im Wellness-Hotel Bodenmaiser Hof, das schon oft Gäste aus dem nahen Langdorf oder Regen hatte. Eine Familie aus Deggendorf kommt aber sogar dreimal im Jahr jeweils für eine Woche, geht dann auch viel wandern, erkundet die Gegend. Ein junges Paar aus dem nur 32 Kilometer entfernten Lam hat hier sogar die Flitterwochen verbracht.