Urlaub dahoam: Radltour zur Isarmündung

Die Radltour beginnt in Plattling im Landkreis Deggendorf. Hier fährt man entlang der Isar am Damm entlang – ein Blick über die Isarbrücke lohnt sich, an der Isarwelle tummeln sich bei jedem Wetter Surfer. Weiter geht die Tour Richtung Moos vorbei an Wiesen und Feldern. Der Weg ist nicht anstrengend, sehr eben und damit familienfreundlich. Das letzte Stück wird durch einen Auenwald geradelt, bis man nach ca. 45 Minuten zur Isarmündung gelangt – Schilder weisen den Weg.

Isarmündung: Juwel der bayerischen Auenlandschaften

Bei Deggendorf, am Rande des Bayerischen Waldes, fließt der Alpenfluss Isar in die Donau – die Isarmündung. Im Mündungsbereich ist eine einzigartige Auenlandschaft entstanden, ein Naturschutzgebiet mit seltenen Tier- und Pflanzenarten wie Moorfrosch, Blaukehlchen und Mittelspecht. Nicht selten wird die Isarmündung als Juwel der bayerischen Auenlandschaften bezeichnet, das sich von Plattling bis zur Donau unterhalb Deggendorf erstreckt.

Seit 1989 Naturschutzgroßprojekt

Auf der Homepage der Stadt Plattling gibt es hierzu Zahlen und Fakten: Das Gebiet umfasst demnach rund 2.800 Hektar Auenlandschaft zwischen Plattling, Moos, Isarmündung und Deggendorf. Davon sind 808 Hektar seit 1990 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, 1989 sprach das Bundesumweltministerium der Isarmündung nationale Bedeutung zu und fördert seither das Gebiet als Naturschutzgroßprojekt.