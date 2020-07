Urlaub dahoam: Der Wachsende Felsen von Usterling

Wachsender Felsen ist Tausende Jahre alt

Untersuchungen haben ergeben, dass der Wachsende Fels schon mehr als 5.000 Jahre alt ist. Den Ort, an dem die Quelle aus der Erde tritt, bezeichnen viele Besucher und Besucherinnen als magisch. Dort oben steht auch eine kleine Kapelle.

Absolute Naturliebhaber statten dem Felsen in Usterling - gerne auch im Rahmen einer Fahrradtour - einen Besuch ab. Es kommen aber auch Menschen, die auf der Suche nach magischen und mystischen Plätzen sind. Und es sind auch immer wieder Wissenschaftler und Studierende dort, um den Felsen zu beobachten und zu untersuchen.

Ein ausgedehnter Ausflug im Landkreis

Zum richtigen Ausflug wird es, wenn man am Sportplatz in Mamming parkt und dort am Isarradweg entlang flussabwärts rund eine Stunde geht und dann nach Usterling kommt. Zu empfehlen ist dann auch noch ein kleiner Abstecher in die schöne Pfarrkirche. Auf dem rund 500 Jahre alten Altarbild ist die Taufe Jesu am Wachsenden Felsen von Usterling dargestellt.