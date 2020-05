Urlaub dahoam: So werben bayerische Regionen um Touristen

Aufgrund der Corona-Krise will knapp ein Drittel der Deutschen den Sommerurlaub im eigenen Land verbringen, wie zuletzt eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD ergeben hat. Für weniger bekannte touristische Orte könnte das eine Chance sein - und auch klassische Tourismusregionen werben nun fleißig, um Urlauber wieder zu locken - aber wie?

Strandurlaub in Deggendorf

Sonnenschein, relaxen am Strand mit einem kühlen Drink: So wirbt Deggendorf in Niederbayern im Moment für das Urlaubsgefühl "dahoam". Tatsächlich können Besucher der 37.000-Einwohner-Stadt an der Donau Urlaubsmomente im Sand genießen: "Das Besondere an unserem Donaustrand ist, dass er nur wenige Meter von der lebhaften Innenstadt entfernt ist, man braucht nur ein paar Meter gehen und hat dann das Strandfeeling", sagt Kristina Riedl, Tourismus-Chefin der Stadt Deggendorf. Dort könnten auch Familien den Nachmittag genießen - vor allem, weil der Sandstrand auch ein riesiger Spielplatz für Kinder sei.

Touristen aus der Nachbarschaft

Eigenwerbung platziert die Donau-Stadt im Moment sowohl überregional als auch in der näheren Umgebung, im Bayerischen Wald. Bedingt durch die Corona-Krise dürften wohl auch Besucher aus der Nachbarschaft wenigstens einen Kurzurlaub in der heimischen Region verbringen.

Deggendorf hat viel zu bieten

Tourismus-Chefin Riedl setzt auf Aktivurlauber, die hier wandern, mountainbiken oder an der Donau radeln gehen können. Die Mitte der Stadt locke zum Shoppen und zum Entdecken von Deggendorfs Geschichte. Corona-bedingt wurden auch in Deggendorf die meisten Veranstaltungen im Sommer abgesagt. Trotzdem bietet die Stadt das ein oder andere Urlaubshighlight: zum Beispiel Autokino, Themen-Stadtführungen und ein rund 30 Meter hohes Riesenrad auf dem Stadtplatz.