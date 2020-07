Urlaub dahoam: Abenteuer und Zeitreisen in Furth im Wald

Wenn der Strandurlaub ausfallen muss, ist es an der Zeit die Heimat zu erkunden. BR-Korrespondentin Renate Roßberger kennt sich bestens aus in der Oberpfalz und dürfte auch den einen oder anderen Heimatkundigen mit ihren "Geheimtipps" überraschen. Sie nimmt uns mit nach Furth im Wald ins Panoptikum der Erlebniswelt "Flederwisch", ein Kuriositätenkabinett mit vielen Mitmachstationen. Die Abenteuerlichen verschlägt es in den 100.000 Quadratmeter großen Wildgarten, wo Dinosaurier und ein störrisches Mammuth schon auf die Besucher warten.

Das "Flederwisch" – Panoptikum zum Mitmachen

Die Erlebniswelt Flederwisch ist ein Kuriositätenkabinett – lädt aber auch zum Mitmachen ein: In der 150 Jahre alte Werkstatt mit Schmiede und Buchdruckerei beginnt die Zeitreise. Ein Stückchen Oberpfälzer Migrationsgeschichte gibt es im alten Auswandererbüro, das der Werkstatt angegliedert ist.

Geschichte zum Nacherleben

Die Werkstatt ist ein Original: Dort hat im 19. Jahrhundert ein verschrobener Further Handwerker 70 Jahre lang alles Mögliche betrieben: Nägel und Messer geschmiedet, Edelsteine poliert, Bücher gebunden. Und er hat eines der ersten Auswandererbüros der Oberpfalz geleitet– mit Schiffsreisen nach Amerika.

Gold und Edelsteine

Auf dem Handwerkermarkt können Besucher sich als Töpfer oder Specksteinschnitzer erproben. Schatzsucher finden vielleicht ihr Glück an den Mitmachstationen zum Goldwaschen und Edelsteine suchen. Und was wäre eine Erlebniswelt in Furth im Wald ohne einen Drachenkopf? Vorsicht, der spuckt!