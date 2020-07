Urlaub daheim: Wildpark an den Eichen in Schweinfurt

Die exotischen Beos sind nur eine von vielen tierischen Attraktionen im Schweinfurter Wildpark. Es gibt Wildschweine, Hochlandrinder, Mufflons, Luchse oder Schneeeulen. Über 400 Tiere leben in der Parkanlage an den Eichen. Sie befindet sich im Norden des Schweinfurter Stadtgebietes im Stadtteil Hochfeld. Der Wildpark an den Eichen hat vor vier Jahren seinen 50. Geburtstag gefeiert. Ein Besuchermagnet vom ersten Tag an ohne Eintritt.

Finanzierung durch Stadt Schweinfurt und Spenden

Finanziert wird der Wildpark durch die Stadt Schweinfurt. Sie investiert jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro, sagt Tierparkleiter Thomas Leier.

"Aber wir haben auch schon jede Menge Spendenaktionen durchgezogen und dadurch rund vier Millionen Euro eingenommen haben. So kann man diese besondere Anlage und die Vielfalt im Park aufrecht erhalten." Thomas Leier, Leiter Wildpark Schweinfurt

Tierpark, "Waldspielplatz" und Schaubauernhof

Es gibt aber nicht nur Tiere. Im Wildpark steht auch ein riesige Holzelch, der zum Klettern einlädt sowie ein großes Planschbecken oder eine Minigolf-Anlage. Deshalb nennen die Schweinfurter die Anlage liebevoll "Waldspielplatz". In einem Schaubauernhof befindet sich ein Raum für Veranstaltungen für Kinder. Waldpädagogische Führungen werden nach Terminvereinbarung angeboten. Die Waldweihnacht findet jährlich an einem Sonntag Mitte Dezember statt.