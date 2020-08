Urlaub daheim: Museumssommer auf der Würzburger Festung

Ji-Yun ist ganz ins Malen vertieft. Die Farben Grün, Lila und Blau hat sich die Fünfjährige für ihr Bild ausgesucht, das gerade im Hof vor dem Museum für Franken entsteht. Das Museum auf der Würzburger Festung hat im Schatten von einigen Bäumen eine "Künstler-Werkstatt" aufgebaut. Alles ist da: Staffeleien, jede Menge Farben und Pinsel, Papp-Paletten und Mitarbeiter aus dem Museumsteam, die das Sommerangebot begleiten.

"Künstler-Werkstatt" im Museumshof

An diesem Nachmittag betreut Brigitte Brühl die "Künstler-Werkstatt": "Hier können unsere Besucher in einer besonderen Umgebung malen", sagt die Museumsrestauratorin. "Gerade auch die Kinder mussten ja wegen Corona oft drinnen bleiben in den letzten Monaten. Da ist das doch ein schönes Angebot im Freien, das ohne Anmeldung offen steht". Dann ist das Bild von Ji-Yun fertig und kommt an eine Wäscheleine zum Trocknen.

Museumsfest auf der Würzburger Festung fällt aus

Die Werkstatt im Museumshof ist ein Teil des Sommerprogramms, das die Mitarbeiter in den vergangenen Monaten ausgefeilt haben. Das Ziel: Gerade auch im Corona-Sommer 2020 ein Angebot schaffen, das den Besuch im Museum und auf dem Festungsgelände zur Entdeckungsreise macht. "Unser Museumsfest am ersten Septemberwochenende muss wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen", sagt Sarah Merabet von der Öffentlichkeitsarbeit des Museums. "Beim Fest im vergangenen Jahr hatten wir 5.000 Menschen auf der Festung. Aber wir möchten unseren Besuchern auch in diesem Sommer was bieten – ein Corona-gerechtes Programm, bei dem sie viel erleben und auch selbst kreativ sein können."