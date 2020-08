Urlaub daheim: Fitness auf dem Vita-Parcours in Üchtelhausen

Zwei Kilometer führt der Vita-Parcours mitten durch den Wald am Ortsrand von Üchtelhausen. 18 Stationen liegen auf dem Weg, trainiert wird der gesamte Körper: Klimmzüge, Liegestütze, Bockspringen, Balancieren oder mit den Armen hangeln gehört zu den Übungen. Trainiert wird Ausdauer, damit das Herz nicht schlapp macht, Beweglichkeit zur Förderung der Fitness und Kraft, um Muskeln aufzubauen. Start und Ziel befinden sich gleich neben dem Sportplatz.

Früher war der Parcours in Üchtelhausen ein Trimm-Dich-Pfad

Angelegt hat den Fitness-Pfad der Verein für Gartenbau und Landespflege in Üchtelhausen schon im Jahr 1972. Damals noch als Trimm-Dich-Pfad. Nachdem die Anlage in die Jahre gekommen war und immer wieder Opfer von Vandalismus wurde, entschied man sich in Üchtelhausen, die Strecke komplett zu sanieren und zum Vita-Parcours umzuwidmen – angelehnt an ein Konzept aus der Schweiz. Hinweistafeln erklären die Übungen, zeigen den Schwierigkeitsgrad an und geben die unterschiedliche Dosis für Kinder oder Erwachsene an.

Beliebte Alternative im Lockdown

"Rushhour" ist am Sonntagvormittag. Da sind auf dem Vita Parcours bis zu 30 Sportler gleichzeitig unterwegs. Aus der Gemeinde Üchtelhausen, aber auch aus dem nahen Schweinfurt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind es noch mehr Besucher, die die Anlage nutzen, denn die Fitness-Studios hatten monatelang geschlossen. Gerade in dieser Zeit hat der Vita-Parcours zwei unschlagbare Vorteile: Er kostet keinen Eintritt und die komplette Strecke ist im Wald. Das heißt, auch bei größter Hitze kann man dort problemlos Sport treiben.