Urlaub daheim: Entdeckungstour im Bauernhofmusem Kleinlosnitz

Als erstes entdeckt die zweijährige Henrike das Plumpsklo. Es gehört zum sogenannten Trüpfhaus oder Tropfhaus. So bezeichnet man in Oberfranken die kleinen Häuser von Tagelöhnern und Heimhandwerkern. Denn deren Grundstücksgrenze endete dort, wo der Regen vom Dach heruntertropfte.

Niedrige Decken und kleine Fenster

Henrike und ihr Bruder Janosch besuchen mit ihren Eltern das Bauernhofmuseum Kleinlosnitz in der Gemeinde Zell im Fichtelgebirge (Lkr. Hof). Auf ihrer Entdeckungstour unternimmt die Familie eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Mit Janosch erkunde ich, wie hier, vor fast 250 Jahren, eine Familie lebte. Die Decken der Wohnräume waren niedrig, die Fenster klein. Und Ofen, Küche und Werkstatt befanden sich in einem Raum.

Familie Dietel wanderte nach Amerika aus

Dann spazieren wir weiter zum Dietelhof, das Anwesen der Kleinlosnitzer Familie Dietel, die hier mal lebte. Der Dietelhof ist das Herzstück des Museums. Der stattliche Vierseithof hat große Fenster, die viel Licht in die gute Stube lassen. Henrike entdeckt ein Schaukelpferd. Aber schaukeln darf sie nicht. Dafür ist das Schaukelpferd viel zu alt. Die Familie Dietel ist übrigens nach Amerika ausgewandert. Über die Auswanderungsgeschichte der Familie gibt es eine Ausstellung in der Scheune des Bauernhofmuseums.

Pfingstrosen und Kartoffeln

Zu dem idyllisch gelegenen Museum gehören mehrere Bauerngärten. Hier blühen Pfingstrosen, Margeriten und Akeleien in voller Pracht. Daneben sind Kartoffeln gepflanzt. Zwischen den knorrigen Obstbäumen sorgt ein historisches Windrad für ein bisschen Wildwest-Feeling mitten im Fichtelgebirge. Ganz große Augen bekommt Janosch bei den alten Lanz-Traktoren.

Wegen Corona: Ein-Personen-Stücke kommen auf die Bühne

Museumsleiter Bertram Popp und sein Team sorgen dafür, dass die alte Technik und die historischen Gebäude in gutem Zustand sind. Mit vielen Veranstaltungen bringen sie neues Leben in die alten Häuser. Wegen der Corona-Pandemie fallen aber viele Aktionen aus.

„Ja, die großen Veranstaltungen sind abgesagt. Dafür gibt es Mundart-Theater mit einer Person, wo man auch im Freien sitzen kann. Außerdem machen wir Aktionen für Familien zum Mitmachen, zum Beispiel Pfeifenschnitzen aus dem Zweig vom Vogelbeerbaum.“ Bertram Popp, Bauernhofmuseum Kleinlosnitz

Als nächste Veranstaltung findet ein fränkisches Mundart-Kabarett mit Rainer Dohlus am Freitag, 07.08.20 statt. "Addrativer Middfünfziger suchd ..." heißt sein Stück.

Historisches Handwerkerhaus und neuer Ausstellungssaal

Das Bauernhofmuseum Kleinlosnitz wurde 1983 gegründet. Erweitert wurde das Museumsgelände unter anderem mit einem historischen Handwerkerhaus von 1785, das 1990 aus Saalenstein versetzt wurde. In den Jahren 2004 bis 2006 erhielt das Museum einen neuen Ausstellungssaal.