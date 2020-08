Urlaub daheim: der Zahlenwald im Gramschatzer Wald

Die Ausfahrt von der A7 ist nur zwei Kilometer entfernt, aber ein Ausflug in den Gramschatzer Wald lässt schnell Urlaubsgefühle aufkommen. Buchen, Eichen und Douglasien schlucken die Geräusche der Autobahn und am Walderlebniszentrum beginnt ein Wanderwegenetz durch das 4.000 Hektar große Waldgebiet. Abenteuerlustige wagen sich im Kletterwald Einsiedel in luftige Höhen. Und wer mit der Familie eine naturnahe Erlebnistour in die Welt der Zahlen und Formen unternehmen möchte, der ist im "Zahlenwald" richtig.

Ehrenamtliches Projekt von Jugendlichen aus aller Welt

Knapp einen Kilometer lang ist der Rundkurs durch den "Zahlenwald". Die Wegstrecke säumen sieben Stationen, alle drehen sich um Zahlen, Mengen, Gewichte und geometrische Formen. Angelegt wurde der "Zahlenwald" im Sommer vor einem Jahr, von 14 jungen Erwachsenen, die über ein internationales Austauschprogramm im Gramschatzer Wald gelandet sind. In der Folge haben die Mitarbeitenden des Walderlebniszentrums die Stationen fertiggestellt und dem Konzept von Jörg Finke den Feinschliff verpasst.