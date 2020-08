Urlaub daheim: Der Schlangenweg im Steigerwald

"Der Weg heißt Schlangenweg, weil er sich so schlängelt wie eine Schlange", sagt meine Tochter Luisa. Sie weiß also, dass der Name "Schlangenweg" nichts mit Schlangen zu tun hat. Mit meiner Frau und unseren fünf Kindern breche ich auf, um den Schlangenweg entlang zu wandern. Start und Ziel des Rundwegs ist in Zell am Ebersberg im Landkreis Haßberge. Am Ortsrand biegen wir bei der beschilderten Weggabelung links ab. Unser Abenteuer im Steigerwald kann beginnen und somit auch unser Urlaub zu Hause.

Schlangenweg schlängelt sich an einem Waldhang entlang

Der Trampelpfad schlängelt sich durch einen idyllischen Wald. Trotz sommerlicher Hitze ist es im Schatten der großen Bäume immer angenehm kühl. Neben uns fällt der Abhang schräg in die Tiefe. Meine Frau Pia hat ein mulmiges Gefühl. "Der Hang ist ganz schön steil", sagt sie und blickt die rund hundert Meter lange, bewaldetet Schräge in die Tiefe. Pia und ich halten immer ein Auge auf unsere Kinder und ermahnen sie hin und wieder, nicht so nah an den Abhang heranzutreten.

Kinder haben auf Wanderung viel zu entdecken

Die Kinder haben viel Spaß. Sie kraxeln links den Hang hinauf und balancieren auf umgestürzten Bäumen. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken: zum Beispiel Tierspuren in ausgetrockneten Pfützen oder eine riesige Nacktschnecke, die vor uns den Weg überquert. "Die ist aber schön, die Nacktschnecke", ruft meine Tochter Julia begeistert. "Kann man die streicheln oder beißt die?", fragt der dreijährige Fabian neugierig. Seine Schwester Luisa antwortet ihm: "Die beißt überhaupt nicht, die hat ja nicht mal so richtige spitze Zähne."