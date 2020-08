Urlaub daheim: Der Eisgraben in der Rhön

Ein ruhiger Bachlauf schlängelt sich durch die Wiesen auf einem Plateau in der Hochrhön. Kurz vor einem Buchenwald verwandelt sich der Aschelbach, der das Schwarze Moor entwässert: Ein vier Meter hoher Wasserfall macht aus dem ruhigen Bachlauf den sogenannten Eisgraben. Der Name ist hier Programm: Durch einen tiefen Graben zieht der Bach kühles Wasser und kalte Luft mit sich ins Tal. Dort fließt der Eisgraben durch Hausen im Landkreis Rhön-Grabfeld und mündet danach in die Streu.

Abkühlung in den Sommermonaten

Weil das Wasser durchgehend in Bewegung ist, ändert sich die Temperatur im Laufe des Jahres kaum. "Deshalb ist es am Eisgraben immer deutlich kühler als in den Gebieten außenherum", sagt Thomas Gerlach vom Biosphärenreservat Rhön. Viel los ist hier nicht – der Eisgraben schein also ein echter Geheimtipp zu sein. Naturpark-Ranger Daniel Scheffler findet, dass sich gerade an heißen Tagen ein Ausflug an den Eisgraben lohnt.

Rundweg am Schwarzen Moor

Scheffler empfiehlt, auf dem Parkplatz am Schwarzen Moor zu parken und dort den Rundweg 5 zu wählen. Zehn Kilometer ist der Wanderweg lang, der vom Schwarzen Moor über den Eisgraben zur Frauenhöhle führt. "Von dort aus würde ich einen Abstecher zum Hillenberg machen", sagt der Naturpark-Ranger.

Dort in der Schlossbergschenke kann man sich stärken, bevor es zurück zum Schwarzen Moor geht. Wem das nicht weit genug ist, der kann den Buchoniarundweg wählen. Die Tour startet in Hessen und ist 46 Kilometer lang. Dafür, sagt Scheffler, sollte man zwei bis drei Tage einplanen.

Eisgraben bei Unwetter in der Rhön entstanden

Vom Wasserfall aus führt ein kleiner Pfad entlang in den Wald. Der Eisgraben verläuft rechts vom Pfad und reicht teilweise 30 Meter in die Tiefe. Entstanden ist er durch ein schweres Unwetter im Jahr 1834. Riesige Wassermassen haben Steine und Felsen mit ins Tal gerissen. Hausen wurde völlig überschwemmt und mit riesigen Balsatfelsen bedeckt.

So hat sich der Bach tief in den Boden gefräst – und der Graben wird mit jedem Jahr tiefer: "Gerade zur Schneeschmelze sind hier richtige Wassermassen unterwegs, die große Felsen mit sich bewegen", sagt Gerlach. Dass der Eisgraben zu einem reisenden Wildbach werden kann, ist auch im Sommer zu sehen: In dem Graben sind zahlreiche Basaltfelsen und Baumstämme verteilt.

Wanderweg informiert Ausflügler

Auch, wenn zurzeit vergleichsweise wenig Wasser den Graben hinunterfließt, ist deutlich zu spüren, dass der Bach die Umgebung kühlt. Wie kalt das Wasser ist, lässt sich an einer Stelle gut ausprobieren. Folgt man den Wanderwegen, dann überquert man den Eisgraben auf Höhe der Frauenhöhle. Ein Stück aufwärts steht eine Infotafel zur Entstehung des Eisgrabens. Dahinter verläuft der Bach kurz wieder auf der Höhe des Weges. Hier lohnt es sich, eine kurze Pause einzulegen, sich auf einen Basaltfelsen zu setzen und die Füße im kalten Wasser abzukühlen.