Urlaub daheim: Baumwipfelpfad Steigerwald

Schöner Tagesausflug für Familien

Die Besucher machen Selfies, bestaunen den Wald und schauen in die Ferne. "Mir gefällt der Turm am besten, weil man so weit schauen kann und so viele Bäume sehen kann", erklärt die kleine Nicole. Sie ist zusammen mit ihrer Familie aus Erlangen nach Ebrach gekommen. "Für die Kinder ist es sehr interessant. Und die Erwachsenen können die Aussicht genießen. Wir haben heute einen Tagesausflug gemacht – und ich kann das für Familien echt empfehlen. Vor allem jetzt in den Sommerferien", so Mama Ulrike Dreier.

Wald hat positive Wirkung auf den Körper

Der Tipp von Baumwipfelfpfad-Leiterin Barbara Erwein: "Die Besucher sollten den Wald einfach genießen. Das Klima im Wald ist angenehm und auf dem Turm weht immer ein Wind, auch im heißen Sommer. Es ist aber nicht nur die grüne Farbe, die gut tut. Die Bäume senden auch Duftstoffe aus, die gut für die Gesundheit sind", so Ernwein. Bäume geben sogenannte Terpene und ätherische Öle ab, die das Immunsystem stärken und gut für die Bronchien sind. Verschiedene Studien belegen, dass der Wald eine positive Wirkung auf die körperliche und psychische Gesundheit hat.

Steigerwald hat Probleme mit der Trockenheit

Der Steigerwald ist nach dem Spessart das zweitgrößte Laubwaldgebiet in Bayern. Die Hauptbaumart ist laut Ernwein die Buche. Vom Aussichtsturm aus sieht man kilometerweit grünen Wald, aber auch vereinzelt braune Baumspitzen. Der Wald leide unter der Trockenheit der vergangenen Jahre, erklärt Barbara Ernwein.

Förster müssen Bäume ausschneiden

"Es gibt Baumkronen von Buchen, die viel Laub haben. So ist es normalerweise. Zwischendurch sieht man immer welche, die weniger Blätter haben. Die fangen schon an, gelb und braun zu werden. So eine Buche ist 35 Meter hoch und muss das Wasser nach oben pumpen. Das schaffen die Bäume nicht mehr", so Ernwein. Je trockener es ist, desto mehr vom Baum stirbt ab. Die Förster müssen die Bäume deshalb ausschneiden oder fällen, um Wanderer oder Besucher des Baumwipfelpfads zu schützen.

Hoffnung auf trockenheitsverträgliche Bäume

Ernwein setzt ihre Hoffnung in die neuen Bäume, die unter den aktuellen Klimabedingungen aufwachsen. "Die sind schon an die Trockenheit gewöhnt und kommen besser damit zurecht", so Ernwein. Die Förster pflanzen deshalb bewusst viele verschiedene andere Baumarten, wie die Edelkastanie, die Eiche oder die Elsbeere. "Wir hoffen, dass ein paar Bäume durchkommen. Aber das wird sich erst in 20 bis 30 Jahren zeigen", so Ernwein.