Urlaub auf dem Wasser: Das "Floating Village" vom Brombachsee

Schon von Weitem sind die schwimmenden Häuser im Hafen von Ramsberg am Brombachsee sichtbar. Sie liegen an einem Steg mehrere hundert Meter vom Ufer entfernt. Die Gäste werden mit einem Boot zu ihrem schwimmenden Zuhause auf Zeit gebracht. Während am Strand von Ramsberg ein relativ hoher Geräuschpegel herrscht, ist es auf dem Wasser bei den schwimmenden Ferienhäusern sehr ruhig. Ein Schwan schwimmt zwischen den Häusern. Einige Gäste erzählen, dass sogar ab und zu ein Karpfen vorbeischwimmt.

Vom Ferienhaus aus direkt ins Wasser

Celine Sauer und Andy Moll entspannen in der Sonne auf der Veranda ihres Hauses. Die Atmosphäre sei sehr entspannt hier im "Floating Village", sagen die beiden. "Man ist völlig losgelöst und kann den ganzen See überblicken", erklärt Andy Moll. Und die Gäste können direkt vom Boot aus im See baden gehen. Celine schwimmt ein paar Runden und klettert dann zurück auf das schwimmende Haus.

Blick über den Brombachsee

Gleich nebenan sitzen Nadeshda Vogt und Galina von Hennigs auf dem Dach ihrer Unterkunft. Unter dem großen Sonnensegel ist es angenehm. Ein leichtes Lüftchen weht. Die beiden Frauen sind gerade erst angereist und genießen den Ausblick auf den Brombachsee. "Wir sind erst vor ein paar Stunden angekommen und ich fühle mich, als wäre ich schon eine Woche im Urlaub", sagt Nadeshda Vogt. Ein paar Häuser weiter brechen die Nachbarn mit einem Kanu zu einem Ausflug auf dem See auf. Sie paddeln an den ruhig gelegenen Häusern vorbei und sind sofort mitten auf dem Brombachsee.

Kaum Seegang an Bord

19 der Häuser sind an dem Steg angebunden. Der und auch die Häuser wackeln viel weniger, als man zunächst vermuten könnte. Vor allem nachts würde es ein wenig schaukeln, berichtet Theodor Brand. "Manchmal spürt man den Seegang ein bisschen, aber man muss keine Angst vor Übelkeitsattacken haben", schmunzelt seine Mutter Karoline Brand. Sie sind schon das zweite Mal zu Gast im "Floating Village" und wollen nach ihrem Urlaub gleich wieder buchen.

Premium-Urlaub im schwimmenden Haus

Seit drei Jahren können die schwimmenden Häuser am Brombachsee als Feriendomizil gebucht werden. Allerdings kam nach Eröffnung Corona. So dass dieses Jahr, das erste "richtige Jahr" sei, so Geschäftsführer Tellmann. Das schwimmende Übernachtungserlebnis ist nicht ganz günstig. Das "Floating Village" soll Ferien im "Premium-Segment" bieten, erklärt Ralf Tellmann. Für Ruhe und Entspannung auf dem See sind in der Hauptsaison 399 Euro pro Nacht fällig.