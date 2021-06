Urlaub auf dem Campingplatz: Darauf müssen Sie sich einstellen

Camping-Urlaub liegt im Trend: ob mit dem Wohnmobil oder Zelt, Hauptsache raus. Seit dem 21. Mai dürfen Bayerns Campingplätze wieder öffnen. Aber noch immer herrscht die Corona-Pandemie. Auch auf dem Campingplatz gilt es bestimmte Regeln zu beachten.

Negativer Test bei Anreise ist Pflicht

Maßgeblich dafür ist die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 7. Juni. In Bayern müssen Camperinnen und Camper unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Anreise ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Gültig sind PCR- oder POC-Antigentests. Auch ein unter Aufsicht des Campingplatz-Personals vorgenommener Selbsttest zählt.

Strenger ist die Testpflicht auf Campingplätzen in bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Dort brauchen Gäste nach ihrer Ankunft alle 48 Stunden einen negativen Testnachweis. Aktuell entfällt diese Regelung hinsichtlich der niedrigen Inzidenzen im Freistaat gänzlich.

Ausnahmen von der Testpflicht

Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter sechs Jahren. Auch wer zweimal geimpft ist, braucht keinen Corona-Test. Voraussetzung ist, dass die Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Diese Zwei-Wochen-Regelung gilt ebenso für die Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine einfache Impfung genügt. Auch Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen, sofern sie einen Nachweis von ihrem Landratsamt vorlegen können.

Abstand! Auch im Swimmingpool

Auf den Campingplätzen müssen die Betreibenden gewährleisten, dass die Abstandsregeln und geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Das bezieht sich besonders auf die sanitären Anlagen, die Innen- und die Außengastronomie und andere Gemeinschaftsräume – und gilt auch für Swimmingpools.

Maskenpflicht auf dem Campingplatz?

Die Maskenpflicht auf dem Campingplatz wird im Rahmenkonzept für Beherbergung der Bayerischen Staatsregierung vom 14. Juni festgelegt. Demnach besteht in allen Innenbereichen für Personen ab dem 16. Lebensjahr FFP2-Maskenpflicht. Gleiches gilt zum Beispiel für den Besuch im Campingplatz-eigenen Biergarten. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Eine Ausnahme gibt es für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, sie brauchen keine FFP2-Maske, sondern nur eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Weiter heißt es: "In gemeinschaftlichen Außenanlagen haben Gäste eine Gesichtsmaske zu tragen." Ausgenommen seien jedoch weitläufige Außenbereiche. Der BR hat das mit einer Stichprobe bei sieben Campingplätzen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken überprüft: Nach Auskunft der Betreibenden herrscht derzeit keine Maskenpflicht auf dem offenen Gelände der Campingplätze.

Wenn der Urlaub storniert werden muss

Gerade in Corona-Zeiten kommt es häufiger vor, dass der geplante Urlaub zum Beispiel wegen einer Erkrankung oder eventuellen Quarantäne-Maßnahmen ausfallen oder verschoben werden muss. Auf Stornierungen und Umbuchungen reagieren die Campingplatz-Betreibenden unterschiedlich.

Der Campingplatz Ankergrund in Unterfranken direkt am Main etwa geht kulant mit Umbuchungen um, dann bleibt die Anzahlung bestehen. Wird der Urlaub storniert, verfällt die Anzahlung. Am Campingplatz Freizeitinsel in Bad Abbach nehmen die Betreibenden Corona-Umbuchungen gelassen. Eine Anzahlung fällt hier gar nicht erst an. Bezahlt wird erst bei der Abreise vom Campingplatz. Auch das Camping Resort Bodenmais hat zum Beispiel seine Storno-Regelung umgestellt: Ist der Grund für eine Stornierung eine Covid-Erkrankung oder Quarantäne-Maßnahme, können Gäste des Camping Resorts Bodenmais kostenfrei bis 48 Stunden vor Reiseantritt stornieren.

Andere Länder, andere Regeln: Camping in Deutschland

Wen es über die Grenzen des Freistaats hinauszieht, muss sich je nach Bundesland auf andere Corona-Verordnungen zum Camping einstellen. Hier gibt es teilweise starke Unterschiede. In manchen Bundesländern, wie zum Beispiel Brandenburg, entfällt die Testpflicht derzeit vollständig, solange die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten unter 20 liegt, während andernorts nach wie vor regelmäßig ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss. Eine kontinuierlich aktualisierte Liste mit den Corona-Verordnungen beim Camping finden Sie auf der Website des Bundesverbands der Campingwirtschaft e. V. (BVCD).

Informieren Sie sich vor der Anreise

Trotzdem empfiehlt es sich, in jedem Fall vor der Anreise beim auserwählten Campingplatz anzurufen. Campingplatz-Betreibende können trotz Lockerungen der einzelnen Länder individuell über gegebenenfalls strengere Corona-Maßnahmen beispielsweise bei der Testpflicht entscheiden. Auch ob sanitäre Anlagen, die Innen- und Außengastronomie oder vielleicht das Campingplatz-eigene Schwimmbad geöffnet ist, bringen Camperinnen und Camper am besten vor ihrer Anreise in Erfahrung.