Urheberrechtlich Geschütztes weiter im Unterricht nutzbar

Der Vertrag erlaubt es, dass Lehrkräfte weiterhin urheberrechtlich geschützte Inhalte aus Büchern, Unterrichtswerken, Presseartikeln sowie Musiknoten für ihre Schülerinnen und Schüler vervielfältigen. Konkret dürfen sie bis zu 15 Prozent, maximal aber 20 Seiten, eines Werkes vervielfältigen und weitergeben.

Nutzung nur im eigenen Unterricht

Möglich ist das nicht nur in gedruckter Form auf Papier, sondern auch per E-Mail, auf dem Whiteboard, per Beamer oder mit einem Stick. Allerdings dürfen sie die Unterlagen nur für den eigenen Unterricht vervielfältigen und an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Das Kultusministerium betont, dass die Lehrerinnen und Lehrer damit auch in Zukunft eine sichere Rechtsgrundlage für ihr Handeln haben. Der Vertrag läuft bis Ende 2022.