Urban Gardening: Ideen für eine grüne Stadt

Auch auf Asphalt lässt sich anbauen und ernten – das wollen Florian Demling und Gundula Horn von der Bayerischen Landesanstalt für Gartenbau mit ganz konkreten Beispielen zeigen. Die beiden haben für jeden bayerischen Regierungsbezirk einen sogenannten Demonstrationsgarten geplant, unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Immer mitten in der Stadt, auf Flächen, die viele Menschen unkompliziert besuchen können. Und mit Pflanzen, die nicht immer in Erde, sondern zum Beispiel auch im Wasser wachsen. Wie auf dem Nibelungenareal in Regensburg.

Salat braucht nur Wasser, Sonne und Dünger

Gartenbau-Profi Gundula Horn kippt Nährstofflösung ins Wasserbecken – da drin schwimmt und wächst jetzt ihr Salat. Bei der "Deep Water Culture" brauchen Pflanzen sonst nämlich nichts: nur Wasser, Sonne und Dünger.

Der große Vorteil: Das Becken für die Salatkultur kann überall stehen. Es ist etwa 40 cm hoch, mit einer Teichfolie ausgekleidet und sieht aus wie ein Sandkasten. Es kann also auf jedem Balkon oder Innenhof aufgestellt werden, erklärt Gundula Horn von der Bayerischen Landesanstalt für Gartenbau, denn es braucht keinen gewachsenen Boden.

Und es gibt noch weitere Vorteile: Schnecken können sich nicht am Salat vergreifen. Auch ein Urlaub ist möglich, da der Wasservorrat über Wochen reicht. In der Größe ist das System variabel, lässt sich sogar selbst bauen. Die kleinste Variante besteht aus einer Plastikbox, in deren Deckel man Löcher schneidet – dort wächst dann der Salat.

Viel Gemüse auf kleiner Fläche

Direkt daneben entsteht ein Pflanzturm für Gemüse. Aus einem Stück Estrichgitter, Sackleinen und Muskelkraft Dafür wird das Estrichgitter ringförmig gebogen und mit Kalbelbindern fixiert. Sackleinen, sorgt dafür, dass die Erde nicht aus dem Gitter rieselt. Damit die Erde später nicht absackt, wird sie verdichtet – Schicht für Schicht. Ist der Turm gefüllt, können die Jungpflanzen einziehen. Dafür scheiden die Gärtner Löcher in das Sackleinen - da hinein setzen sie an die 100 Kohlrabe, Salate und Kräuter.

Gundula Horn und Florian Demling haben sich für ihre Demonstrationsgärten in jeder Stadt Unterstützung von ortsansässigen Gärtnern und Institutionen geholt. In Regensburg helfen das Stadtgartenamt, die Berufsschule und eine Gärtnerei beim Bepflanzen. Innerhalb weniger Stunden entsteht so ein Garten mit vielen Gesichtern. Anschauen, mit- und nachmachen ist ausdrücklich erwünscht, so Gartenbau-Experte Florian Demling. In allen Gärten finden außerdem im Laufe des Sommers Führungen, Seminare und Workshops statt. Es wird gezeigt, wie man Gemüse anbaut und erntet.