Unzufrieden mit Schnitzel und Pommes: Mann sprüht Reizgas

In Schongau hat am Mittwoch ein Mann in einem Imbiss randaliert und eintreffende Polizisten mit Reizgas attackiert. Der Grund: Ihm schmeckten die Pommes und das Schnitzel nicht.