Unwetterwarnungen: Wie sie entstehen und ins BR-Programm kommen

Daten sind die Grundlage für eine möglichst genaue Wettervorhersage – und hinter dieser verbirgt sich ein umfangreiches System an Technik, Messgeräten und Datenleitungen. Dieses System ermöglicht es Wetterexperten wie Michael Sachweh für den BR, schnell und genau über heraufziehende Unwetter zu berichten. Dem vorausgeht ein klar definiertes Meldesystem des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Unwetterwarnungen.

Was sind Unwetterwarnungen und wer berechnet sie?

Unwetterwarnungen sind amtliche Vorhersagen über Niederschläge wie Regen, Hagel, Schnee, über Wind, Gewitter und Temperaturen. Die Meldungen entstehen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach bei Frankfurt am Main. Eine der Kernaufgaben des DWD ist das Warnen vor meteorologischen Ereignissen, die "für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können", so beschreibt sich der nationale Wetterdienst auf seiner Internetseite.

Wie viele Warnstufen gibt es?

Die Wetterexperten unterscheiden vier Warnstufen, die die unterschiedlichen Gefahren in Verbindung mit Wetter beschreiben. Wetterwarnungen sind Warnungen der Stufe 1, die Empfänger sollen sich "auf etwas gefasst machen", heißt es beim DWD. Die zweite Stufe warnt vor markantem Wetter, hier ist die DWD-Botschaft: "Sei vorbereitet, dass etwas kommt und treffe Vorkehrungen". Warnungen der Stufe 3 heißen Unwetterwarnungen: hier werden die Empfänger aufgefordert, sich zu schützen. Die höchste Stufe 4 warnt vor extremem Unwetter. Die Empfänger sollen sich sofort in Sicherheit bringen und ihr Eigentum schützen.

Welche Daten fließen in die Berechnungen ein?

Unwetterwarnungen entstehen nach Bewertung der verschiedensten Informationen.

Dazu gehören gefallene oder erwartete Niederschlagsmengen, aber auch die Daten von deutschlandweit 1.000 Messstationen und ein Radarnetz, mit dessen Hilfe die DWD-Meteorologen die Niederschläge sehen können.

Wie entstehen Unwetterwarnungen?

Zur Vorhersage ziehen die Meteorologen komplexe Wettermodelle heran, die die Erdoberfläche mit einem Gitternetz überziehen. In einem Punkt unterscheiden sich die Modelle nicht: Sie alle treffen Vorhersagen für Niederschläge. Doch während die Abstände beim globalen Gitternetz 15 Kilometer groß sind, besticht das deutsche Netzmodell ICON-D2 mit Abständen von nur zwei Kilometern durch eine besonders hohe räumliche Auflösung, erklärt BR-Meteorologe Michael Sachweh.

Besonders für Bayern mit seiner markanten Topographie und wechselnden Oberflächenstruktur sei das ganz wichtig. Andreas Friedrich vom DWD rechnet damit, dass das deutsche Gitternetz schon bald noch mehr verfeinert wird. Die Abstände zwischen den Gitterlinien sollen dann nur noch einen Kilometer betragen, die Wettervorhersagen und die Unwetterwarnungen dürften dann regional und lokal noch präziser werden.