vor 20 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Unwetter: Warnstufe vier für mehrere Regionen

Nach den gestrigen Unwettern breiten sich in Teilen Bayerns neue Gewitter aus, in einigen Gebieten mit Warnstufe vier. Vor allem in den Regionen um Passau, Rottal Inn, Mühldorf und Altötting ist mit Hagel und Starkregen zu rechnen.