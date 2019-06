Ein schweres Gewitter mit Hagel ist am Montagabend im Großraum München niedergegangen. Augenzeugen berichteten von Hagel in der Größe von Tischtennisbällen auf der Autobahn 96 nahe Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck. Betroffene stellten Bilder von zersplitterten Autoscheiben und geborstenen Glasdächern ins Netz.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach am frühen Abend von mehr 300 Notrufen wegen des Unwetters. Zwei Menschen seien nach ersten Erkenntnissen leicht durch Hagelschlag verletzt worden. Zahlreiche Autoscheiben und Dachfenster seien zu Bruch gegangen. Häuser stünden wegen der Schäden unter Wasser. Zudem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Der Hagel habe Golfballgröße gehabt.

Ausfälle im Münchner Nahverkehr

Wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen ist der Bahnverkehr zwischen München und Freising komplett eingestellt. Es gibt keinen Schienenersatzverkehr. Auch zwischen Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen) und Neumarkt St. Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) fahren keine Züge wegen eines Baums im Gleisbereich.

Außerdem kommt es wegen witterungsbedingten Störungen auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn-Netz zu erheblichen Verzögerungen, Sperrungen und Ausfällen. Besonders betroffen ist neben der S1 Richtung Freising/Flughafen die S4: Zwischen Olching und Mammendorf ist ein Baum auf die Oberleitung gestürzt.

Auch auf der Linie U6 kommt es zu Beeinträchtigungen und vereinzelten Zugausfällen wegen einem Baum im Gleisbereich. Der Linienweg der Trams 15 und 25 ist derzeit zwischen Großhesseloher Brücke und Wettersteinplatz unterbrochen. Grund ist ein Oberleitungsschaden im Bereich Theodolinenweg. Das meldet die Münchner Verkehrsgesellschaft.

Behinderung auf mehreren Autobahnen

Auf der A96 zwischen Lindau und München waren der Echinger und der Etterschlager Tunnel wegen Überflutungen ab 17:45 Uhr knapp zwei Stunden lang gesperrt. Dort hat Wasser aus den Kanaldeckeln auf die Straße gedrückt. Richtung München staut es sich ab Landsberg am Lech-Ost, in Richtung Lindau ab Gilching.

Auf der A92 Richtung München liegt nach dem Sturm zwischen Unterschleißheim und Dreieck Feldmoching ein Verkehrszeichen auf der mittleren und linken Spur. Auch auf der A99 Westumfahrung München Richtung Lindau liegt zwischen Aubinger-Tunnel und Germering-Nord ein Verkehrszeichen auf der Fahrbahn.

Unwetter zieht weiter Richtung Osten

Über Schwaben und weiten Teilen Oberbayerns ist das Unwetter bereits weggezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in einigen Gebieten Ostbayerns.

Dort sollten alle Fenster und Türen noch geschlossen bleiben, Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. Insbesondere soll Abstand von Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten werden.

Orkanböen in Franken möglich

In Oberfranken sind laut DWD neben schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h auch einzelne Orkanböen um 120 km/h möglich. In Unterfranken und Mittelfranken können neben schweren Sturmböen orkanartige Böen bis 110 km/h auftreten. Es kann sein, dass Bäume entwurzelt oder abgeknickt werden.

Völlig ausgeschlossen seien bei der Wetterlage auch Tornados nicht, warnt der DWD und auch BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Am ehesten sei eine Entstehung in einem Band von der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg über den Großraum Nürnberg bis Oberfranken möglich.

Die Gewitter sollen bis in den frühen Dienstagmorgen dauern.