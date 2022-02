Unwetterwarnung: Sturm trifft Bayern in der Nacht

Das Wetter in Bayern wird in den nächsten Tagen derart stürmisch, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Orkanartigen Böen . Bayern trifft es wohl vor allem zwischen 22 Uhr und Donnerstagmittag. Dazu regnet es, im Nordosten sind sogar einzelne Gewitter mit orkanartigen Böen um 110 km/h wahrscheinlich. Verantwortlich für diesen Regen-Sturm-Mix sind die beiden Tiefs "Xandra" und "Ylenia": Der Regen heute kommt schon von Tief Xandra, der Sturm von Ylenia.

Besonders stürmisch ist es in den Hochlagen, im Bayerischen Wald und an den Alpengipfeln, da kann laut DWD sogar Windstärke 12 erreicht werden. In den nächsten Tagen überqueren vier Sturmtiefs Bayern, das stärkste wird für Donnerstag vorhergesagt.

Achtung vor umstürzenden Bäumen

Wenn die Modellprognosen stimmen, dann reichen die Spitzenböen aber nicht an die früheren Orkane Lothar, Kyrill und Sabine ran. Dennoch gilt es, Haus und Hof sturmsicher zu machen, auch Balkonpflanzen hineinstellen. Autos sollte man diese Nacht besser nicht unter Bäumen parken. Zudem können umgestürzte Bäume oder Äste auf den Straßen liegen, Bäume umstürzen oder Dachziegel von Häusern geweht werden. Also sturmbedingt besser mit allem rechnen. Ob der Unterricht an einzelnen Schulen ausfällt, entscheiden die Landkreise individuell und melden es dann dem Kultusministerium.

Zur Übersicht: "Was einen Sturm zum Orkan macht"

Aprilwetter und zu warme Temperaturen

Zum Sturm gebe es immer wieder Regenschauer, fast Aprilwetter, sagen die Experten, und vorerst ist es auch warm. Im Chiemgau klettern die Temperaturen sogar bis auf 14 Grad. Überhaupt sei es in Bayern derzeit viel zu warm für Februar, sagt ein Meteorologe vom DWD, nämlich drei Grad mehr als der langjährige Mittelwert und sehr mild für den Wintermonat Februar.