Unwetterwarnung: Orkanböen in Hochlagen der Alpen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab morgen früh vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen, des Bayerwaldes und des Fichtelgebirges. Bis in die Nacht zum Sonntag könnten orkanartige Böen bis 110 km/h auftreten, so der DWD in einer Unwetterwarnung. Auf einigen Gipfeln seien Orkanböen sogar bis 130 km/h aus Südwest bis West möglich.

Tipps vom Deutschen Wetterdienst

Die Menschen sollen demnach Türen und Fenster geschlossen halten, Gegenstände im Freien sichern und das Fahrzeug, wenn möglich, in eine Garage stellen. Am besten sei es, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. In jedem Fall solle man Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Der Sturm könne Gebäude beschädigen und Bäume entwurzeln. Gewarnt wurde auch vor möglichen herabstürzenden Gegenständen.

Betroffene Landkreise

Betroffen seien folgende Landkreise und kreisfreien Städte: in Oberbayern Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Traunstein. In Niederbayern sind es Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Straubing-Bogen. In der Oberpfalz wird gewarnt für Cham, in Oberfranken für die Kreise Bayreuth und Wunsiedel im Fichtelgebirge und in Schwaben für das Ober- und Ostallgäu.