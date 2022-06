Unwetterwarnung in Teilen Frankens und der Oberpfalz

In Teilen der Oberpfalz und Mittelfrankens kann es am Nachmittag zu örtlich schweren Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Landkreise Roth in Mittelfranken sowie Neumarkt in der Oberpfalz und Regensburg vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 50 l/m² in kurzer Zeit.

Auch Hagel mit Körnern um zwei Zentimetern kann es laut Warnung geben. Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis 80 Kilometern pro Stunde wird erwartet. Die Gewitter ziehen vom Westen her auf.