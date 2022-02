Unwetter: In Coburg, Kronach, Kulmbach und Hof fällt Schule aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Deshalb fällt der Schulunterricht am Donnerstag in Stadt und Landkreis Coburg und Hof, in Kronach und in Kulmbach aus.