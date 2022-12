> Unwetterwarnung: Glatteis in Oberbayern und Schwaben

Wer kann, sollte sein Auto am am Vormittag lieber stehen lassen - der Deutsche Wetterdienst warnt vor spiegelglatten Straßen in den Alpen und im südlichen Alpenvorland.