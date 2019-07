Stand 14:45 Uhr werden extreme Unwetter dem DWD zufolge in den Landkreisen München Land, München Stadt, Freising, Bad Tölz, Miesbach, Ebersberg, Rosenheim und Traunstein erwartet. Möglich seien Sturmböen bis 100 km/h, 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter und bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner. Im restlichen Südbayern wird gegenwärtig Stufe 3 ("Unwetterwarnung") gemeldet. Örtlich muss mit Überschwemmungen gerechnet werden. Extreme Sturzfluten sind möglich.

Die Unwetter könnten laut BR-Wetterexperte Christian Lorenz dabei ähnliche Ausmaße wie am Pfingstmontag haben. "Dabei wird es mit 28 bis 32 Grad vielerorts schwül-warm bis heiß".

Geteilte Wetterlage in Deutschland

Eine von Norden einströmende Kaltfront bringt Deutschland eine geteilte Wetterlage. Vor allem im Norden und Nordwesten führt das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu merklich kühleren Temperaturen, die bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad dort noch nicht einmal für einen meteorologischen Sommertag reichen.

Zur Wochenmitte ist vorerst Schluss mit der Hitze

In Bayern ist es dagegen vorerst weiter schwül. Das ändert sich aber zur Wochenmitte. "Mittwoch bis zum Wochenende stellt sich verbreitet sonniges Wetter in Bayern ein, vor allem Mittwoch und Donnerstag gibt es vielerorts sogar ungetrübten Sonnenschein", sagt Lorenz. "Einzelne Schauer oder Gewitter sind am ehesten in und an den Alpen möglich." Die Temperaturen werden dabei angenehmer als am Wochenende sein – im Schnitt sollen sie bei 25, 26 Grad liegen.

Juni 2019 knackt alle bisherigen Hitze-Rekorde

Der Rekordmonat Juni endete mit einem weiteren Temperatur-Höchstwert: Gegen 18 Uhr wurden am Sonntag im unterfränkischen Kahl am Main 38,4 Grad gemessen - der bayerische Höchstwert an diesem Tag. Damit ist der Rekord vom letzten Mittwoch erneut geknackt worden. Da hatte es 38,1 Grad im mittelfränkischen Möhrendorf. Insgesamt wurden an 14 Messstellen bisherige Rekorde eingestellt oder übertroffen. "Das ist umso bemerkenswerter, als die Beobachtungsreihe bei etlichen Stationen Jahrzehnte, bei manchen mehr als 60 Jahre zurückreicht", erklärt BR-Meteorologe Michael Sachweh.