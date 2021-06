Unwetterwarnung für Teile Bayerns: Starkregen, Sturm und Hagel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das südliche Alpenvorland vor Unwettern. Laut DWD ziehen am Nachmittag vom Südwesten her örtlich Gewitter auf. Dabei gebe es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde sowie schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Auch Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter könne fallen. Betroffen könnten die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg und Weilheim-Schongau sein.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es im Freistaat heftige Unwetter gegeben. Straßen wurden überflutet, Keller standen unter Wasser, umgefallene Bäume blockierten Straßen, örtlich gab es auch Stromausfälle.

Hunderte Einsätze in Bayern

In manchen bayerischen Regionen - beispielsweise Niederbayern - wüteten drei Nächte in Folge schwere Unwetter. Im Kreis Deggendorf mussten Straßen mit schwerem Gerät von Schlamm befreit werden. Bei den Aufräumarbeiten wurden zudem drei Wasserwerfer der Bundespolizei eingesetzt.

In München musste die Feuerwehr allein in der Nacht zum Donnerstag zu mehr als 800 Einsätzen ausrücken. Auf der Autobahn 94 wurden bei Markt Schwaben zwei Menschen bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn leicht verletzt. Am Walchensee ging heute wegen des Starkregens eine Mure ab, zudem besteht dort erhöhte Stein- und Blockschlaggefahr. Auch aus den schwäbischen Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg wurden Dutzende Einsätze gemeldet.

BR-Wetterexperte: Statistisch seltene Serie

Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh gilt es, nun noch den heutigen Abend zu überstehen. Anschließend werde sich die Lage entspannen - auch das ganze Wochenende über. Damit sei heute der letzte Tag einer statistisch seltenen Serie. "Dass wir mal im Sommer ein, zwei Tage heftige Gewitter haben, richtige Unwetter mit Hagel und Sintfluten, das kommt immer wieder mal vor", erläutert der Meteorologe. "Aber diese lange Serie ist ungewöhnlich."

Ursache war laut Sachweh in einer ungünstigen Kombination mehrerer Faktoren: unter anderem einer sogenannten Windscherung. Zu einer stürmischen Südwest-Strömung in der höheren Atmosphäre seien weiter unten Ostwinde hinzugekommen.

Ein Zeichen für den Klimawandel

Nach Meinung des BR-Meteorologen ist es ein Zeichen für den Klimawandel, dass solche Unwetterlagen mittlerweile länger dauern als früher. Die Häufigkeit solcher Phänomene habe dagegen nicht zugenommen.

Der langfristige Trend in diesem Sommer könnte weitere ungünstige Wetterlagen bringen, sagt Sachweh: Im Juni seien so viele Tage mit Unwettern eher selten, sondern eher typisch für den August. Daher seien dieses Jahr im Juli und August weitere schwere Unwetter nicht auszuschließen.