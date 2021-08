Unwetterwarnung für Teile Bayerns – Bis zu 30 Liter Regen

Lokal kräftige Gewitter

Auch am Nachmittag und Abend kann es im Süden über dem Bergland lokal kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit geben. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter dann meist abklingen. Allenfalls im Alpenraum sind dann noch isolierte Gewitter mit Starkregen möglich.