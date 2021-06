Unwetterwarnung für das westliche Voralpenland und München

Nach den vielerorts schweren Unwettern in der vergangenen Nacht ziehen heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder heftige Gewitter der Stufe vier über Teile des Freistaates hinweg.

Laut den Experten vom DWD trifft es dieses Mal vor allem die Kreise Starnberg und Weilheim-Schongau. Auch im Süden von München und im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen wüten Unwetter mit Sturmböen und heftigem Regen.

Es drohen Sturmböen und Hagel

Den Meldungen des Wetterdienstes zufolge drohen in den genannten Landkreisen Unwetter der Stufe vier. Das ist die höchste Warnstufe des DWD. Damit verbunden sind starke Regenfälle mit 25 bis 50 Litern pro Quadratmeter. Einzelne Bäche und Flüsse drohen, über die Ufer zu treten. Auch Keller, Wiesen, Unterführungen und Straßen in der Nähe von Gewässern können überflutet werden. In Hanglagen kann es zu Erdrutschen kommen.

Hagelkörner auf der A99

Mancherorts kann es auch hageln, wie etwa in Taufkirchen im Süden der Landeshauptstadt. Dort waren innerhalb kurzer Zeit Straßen, Plätze und Wiesen übersät mit Hagelkörnern und die Gullys liefen voll. Eine Schicht Hagelkörner bedeckte auch die A99 und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Begleitet werden die ergiebigen Niederschläge von Sturmböen, die bis zu 100 Stundenkilometer erreichen. Dabei können Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Der Wetterdienst empfiehlt, während des Unwetters, wenn möglich, nicht ins Freie zu gehen und von Gerüsten und Hochspannungsleitungen Abstand zu halten.