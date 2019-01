Unwetterwarnung der höchsten Stufe: Extremer Schneefall erwartet

Die höchste Unwetter-Warnstufe 4 gilt laut Deutschem Wetterdienst aktuell für die Landkreise Lindau, Oberallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. Erwartet werden demnach ab heute Abend 18.00 Uhr extrem starker Schneefall sowie Schneeverwehungen. Dies betrifft Regionen oberhalb von 1.000 Meter. Bis zu ein Meter Neuschnee kann demnach fallen. In den Lagen darunter werde es regnen, was die Schneelast nochmal drastisch erhöht. Die Unwetterwarnung gilt bis Dienstagmittag.

Dazu kommen teilweise Orkanböen mit bis zu 50 Stundenkilometern. Schon jetzt warnen die Behörden davor, dass Straßen und Schienen unpassierbar werden können. Die Gefahr vor Schneebruch steige erheblich. Daher sei es ratsam, möglichst zu Hause zu bleiben.

"Straßen und Schienenwege sind zum Teil unpassierbar. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten!" DWD

Mehr Helfer als Schneeschaufeln – Bitte an Bürger

Bis spät in die Nacht hinein wurden in Oberbayern am Freitag Dächer von der Schneelast befreit. Seit den frühen Morgenstunden geht es weiter. Es ist ein Wettlauf gegen die neuen Schneefälle, die am Abend erwartet werden.

Tausende Helfer sind im Dauereinsatz – so viele, dass sogar schon Schneeschaufeln ausgehen. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen bittet deshalb Bürger um Leihgaben von Räumgeräten.

Zahlreiche Dächer von öffentlichen Gebäuden wie Turnhallen und Schulen aber auch Firmen-, Hotel- und Privatdächer müssen noch von dem Schneebefreit werden– vor allem Flachdächer sind einsturzgefährdet.

Viele Unfälle beim Dachabräumen

Darum ist weitere Unterstützung unterwegs: Die Bundeswehr hat schon 350 Soldaten im Schnee-Einsatz, weitere 300 sollen dazu kommen. Das Technische Hilfswerk hat rund 1.200 Helfer in den Krisengebieten. Die ehrenamtlichen Kräfte kommen aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Freiwillige Feuerwehren aus ganz Bayern haben Mannschaften entsendet, um Schnee von den Dächern zu schippen.

Die Regierung von Oberbayern hat Hausbesitzer aufgerufen, vorsorglich ihre Dächer vom Altschnee zu befreien. Jedoch habe es in den letzten Tagen schon zahlreiche Unfälle beim Dachabräumen gegeben. Generell sollte bei der Räumung nur gesichert gearbeitet werden, warnt die Behörde.

Auf Bayerns Straßen: Viele Blechschäden, einige Verletzte

In der Nacht ist es im Verkehr vergleichsweise ruhig geblieben. Die Polizei in Schwaben, Niederbayern, Oberpfalz und Oberbayern berichtet im Zeitraum von Freitagnachmittag bis heute Früh von mehr als 100 Unfällen. Hierbei handelt es sich zumeist um Blechschäden, weil Autofahrer wegen der Glätte ins Schlingern gekommen sind. Insgesamt gebe es mehrere Dutzend Verletzte, einige von ihnen schwer. Gleiches meldet auch die Polizei in Oberfranken. Laut Angaben der Polizei entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer vorsichtig und vorausschauend zu fahren.

In fünf bayerischen Landkreisen gilt wegen Schnee der Katastrophenfall

Inzwischen gilt in fünf Landkreisen der Katastrophenfall. Zuletzt hatte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen diesen gestern erklärt. Die oberbayerischen Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Teile des Berchtesgadener Lands stellten den Katastrophenfall bereits früher fest.

In Traunstein löst die Bundeswehr heute bis zum frühen Nachmittag mehrere kontrollierte Lawinenabgänge aus. Betroffen sind die Gebiete bei Ruhpolding und Reit im Winkl. Das Landratsamt fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich von den jeweiligen Gebieten fern zu halten.

Schneelage außerhalb Bayerns: Fernpass in Tirol bis Dienstag gesperrt

Die Fernpassstraße in Tirol (B179) wird wegen der Wetterprognosen vorsichtshalber für mehrere Tage gesperrt. Nach Angaben des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC gilt die Sperre zwischen den Orten Bichlbach und Lermoos seit Mitternacht und bleibt bis Dienstag, 19.00 Uhr, bestehen.

Davon betroffen sein könnten auch viele deutsche Urlauber und Pendler, da es sich bei der Fernpassstraße um eine Hauptreiseroute aus Deutschland handelt. Die deutsche Autobahn A7 wird am Grenztunnel Füssen zur österreichischen B179. Die Sperrung kann nur großräumig über Ehrwald und Garmisch-Partenkirchen umfahren werden.