vor etwa einer Stunde

Unwetterserie der letzten Wochen: Schadensbilanz in Südbayern

Eine Unwetterserie ist in den letzten zwei Wochen über Bayern gezogen. Hagel, Sturm, Starkregen haben große Schäden verursacht - etwa in und um Landshut, Mühldorf am Inn und im Kreis Bad-Tölz-Wolfratshausen. Jetzt gibt es eine erste Bilanz.