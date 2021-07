Unwetterschäden in Mühldorf: Ernte fast vollständig vernichtet

Fast alle Maisstängel sind umgeknickt, die Ernte ist so gut wie vernichtet. Und nicht nur der Mais ist betroffen, sondern auch Raps, Weizen und Roggen. Hagelschäden in diesem Ausmaß hatte Landwirt Ulrich Niederschweiberer aus Mühldorf bislang noch nie. "Das erschwert auch die Futterbeschaffung", sagt er und deutet auf die Nachbarfelder.

"Sonst bin ich in den nächsten Ort gefahren und habe mir dort den Mais für die Tiere gekauft. Das fällt jetzt weg." Die Region sei weitflächig betroffen.

Neue Aussaat lohnt sich oft nicht mehr

In seiner Funktion als Kreisobmann vom Bayerischen Bauernverband hat der Landwirt heute dem Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer (CSU) und dem Landrat Max Heimerl (CSU) seine Felder gezeigt, um auf die erheblichen Schäden hinzuweisen.

Zwar seien viele Landwirte versichert, so Ulrich Niederschweiberer. Doch bis ihre Felder begutachtet sind, vergeht Zeit - wertvolle Tage, in denen die Landwirte wieder neuen Mais aussäen könnten. Je später dies geschieht, desto weniger dürfte sich die neue Aussaat wohl für die Bauern lohnen, sagt Ulrich Niederschweiberer. "Der Ertrag wird dann höchstens bei der Hälfte liegen von dem, was üblich ist."

Bauernverband: "Futterbörse", um einander zu helfen

Der Bayerische Bauernverband ruft deshalb Landwirte in ganz Bayern dazu auf, sich an seiner Futterbörse zu beteiligen: Dort können Landwirte überschüssige Ernten einstellen und dadurch Kollegen helfen, die von einer schlechten Ernte betroffen sind.