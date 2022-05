Unwetterschäden in Bayern massiv gestiegen

Juli 2021: Ein heftiges Unwetter trifft den Südosten Bayerns. Innerhalb weniger Stunden treten im Berchtesgadener Talkessel Bäche und Flüsse über die Ufer. Landwirtin Barbara Angerer aus Bischofswiesen bringt gerade ihre Kühe in Sicherheit, als eine Mure abgeht. Barbara Angerer: "Das hat einen Knall gegeben, wie bei einer Explosion, und dann ist das schon alles daherkommen: Schutt, Geröll, Steine so groß wie Silo-Ballen. Meine Kinder haben nur noch gerufen: Mama lauf, Mama lauf! Es war eine Katastrophe."

Bilanz 2021: 1,45 Milliarden Euro Unwetterschäden in Bayern

Eine Unwetter-Katastrophe, wie es sie in Bayern im Jahr 2021 öfter gab: Kurz zuvor war es Franken zu verheerenden Unwettern gekommen, insbesondere um die Städte Hof und Ansbach gab es große Schäden.

Die Versicherer mussten für solche Schäden im vergangenen Jahr tief in die Tasche greifen: Sie bezahlten mehr als drei mal so viel wie noch ein Jahr zuvor. Konkret heißt das: 2021 beliefen sich die Unwetterschäden in Bayern auf rund eineinhalb Milliarden Euro. 2020 waren es noch 415 Millionen.

Nur NRW und Rheinland-Pfalz mit höherer Schadenssumme

Das geht aus einer Statistik hervor, die der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlicht hat. Ernst Rauch ist Chef-Klimatologe des Rückversicherers Munich Re und erklärt das mit besonders vielen Schwergewittern, die zu Sturzfluten führen, und vor allem Hagelschäden aufgrund der Alpennähe. Das heißt: Obwohl es kein Einzelereignis gab, wie die große Flut 2013, war die Schadenssumme für die Versicherer auffällig hoch.

Die Schäden waren regional sehr ungleich verteilt. Zwölf Bundesländer kamen mit zusammen 1,3 Milliarden Schäden vergleichsweise glimpflich davon. Höhere Unwetterschäden als in Bayern gab es mit fünfeinhalb Milliarden Euro nur noch in Nordrhein-Westfalen und mit drei Milliarden in Rheinland-Pfalz, beide Länder wurden von der Flutkatastrophe im Ahrtal getroffen.