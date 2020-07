Unwetterfront zieht über das südliche Bayern

Eine Unwetterfront brachte München und Umgebung spektakuläre Bilder am Himmel, zog dann jedoch weiter, ohne dass es zu den befürchteten Sturmböen und Hagelschauern kam.

Feuerwehren melden kaum Einsätze

Die Münchner Feuerwehr hatte keinen einzigen Unwetterbedingten Einsatz, die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck bezeichnete das Geschehen als relativ übersichtlich. Dort mussten die Einsatzkräfte 18 Mal ausrücken, in den meisten Fällen ging es um Äste oder Zweige auf der Fahrbahn. Nichts Dramatisches, hieß es auch bei der Integrierten Leitstelle in Erding, dort war die Feuerwehr sogar nur zwei Mal unterwegs - wegen Überflutungen. Um 19 Uhr 42 hob der Wetterdienst seine Unwetterwarnung bereits wieder auf.