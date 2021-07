Unwetter zerstört Bob- und Rodelbahn am Königssee

In Bayern ist das Berchtesgadener Land von den Unwettern besonders schwer betroffen. Nach sintflutartigen Regenfällen kam es zu Sturzfluten, Hänge rutschten ab, Häuser drohten einzustürzen. Die Einsatzkräfte mussten 130 Menschen in Sicherheit bringen. Mindestens ein Mensch kam durch die Fluten ums Leben.

Bob- und Rodelbahn am Königssee vom Unwetter zerstört

Der Schaden, den das Unwetter angerichtet hat, ist nach Aussagen von Landrat Kern (CSU) noch nicht abzuschätzen. Einer der Schadensfälle betrifft ein sportliches Wahrzeichen: Die Bob- und Rodelbahn in Schönau am Königssee ist durch das schwere Unwetter in der Nacht zerstört worden. Teile der Weltcup-Bahn wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört, wie auf Bildern und Videos zu sehen ist. Die Bahn ist mehr als 1.500 Meter lang.