Nächste Unwetter kommen: Wildpark Tambach vor Problemen

Die Mitarbeiter des Tierparks seien derzeit mit den Vorbereitungen auf die nächsten Regenfälle beschäftigt. "Wir räumen alles auf, was uns irgendwie im Weg ist, wir machen alle Bäche frei und lassen Teiche ab, damit wir mehr Auffangbecken haben", so Annette Gräfin zu Ortenburg zum BR. Die Tiere seien inzwischen in sichere Bereiche des Parks gebracht worden.

Am vergangenen Wochenende hatte der Starkregen, wie schon Ende Juni, ein Bild der Verwüstung hinterlassen und den gesamten Park überschwemmt. Weit mehr als 100 freiwillige Helferinnen und Helfer hatten den Park wieder aufgeräumt, so dass er für Gäste wieder geöffnet werden konnte.

Wetterdienst warnt erneut vor schweren Unwettern in Franken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet unterdessen neue, teils schwere Unwetter auch für Franken. Schwere Gewitter, Starkregen und Sturmböen könnten zunächst ab Dienstagnachmittag bis weit in die Nacht vor allem die Osthälfte des Freistaats heimsuchen. In der Nacht auf Mittwoch könnten sich die Unwetter sogar noch verstärken und schließlich auch Franken, die Oberpfalz und Niederbayern erreichen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern, Niederschlagsmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter und Hagelkörner bis zu fünf Zentimeter Durchmesser.

Zur Wetterkarte: Aktuelle Unwetter-Warnungen für Bayern

Mit Material von dpa.