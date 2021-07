Unwetter und ihre Folgen für die Ernte: BBV gibt Einschätzung

Heftige Unwetter sind in den vergangenen Wochen über Niederbayern hinweggezogen. Nach und nach werden die Schäden, die dabei in der Landwirtschaft entstanden sind, immer mehr sichtbar. Allein rund um Passau sind nach ersten Schätzungen des Bayerischen Bauernverbands (BBV) knapp 10.000 Hektar Ackerland zerstört worden.

Futtermittelbörse für betroffene Landwirte

Hans Koller vom BBV in Passau sagt, das habe apokalyptische Ausmaße. "Den Betroffenen wird jetzt erst klar, was da passiert ist." Der BBV hat eine Futtermittelbörse eingerichtet, damit geschädigte Landwirte ihre Tiere weiter versorgen können. Koller appelliert an die nicht betroffene Bauern, Futtermittel zur Verfügung zu stellen.

Kompletter Ernteausfall bei Ruhstorf

Das "Epizentrum" der Sturm- und Hagelschäden sei der südliche Landkreis Passau gewesen. Besonders die Gemeinden Neuburg am Inn, Fürstenzell, Ruhstorf und Bad Griesbach. Ein Landwirt in Schmidham in der Gemeinde Ruhstorf bestätigte dem BR, in seinem Betrieb seien 100 Hektar Mais und Getreide zerstört worden. Es werde die komplette Ernte ausfallen.

Einen Ausblick auf die anstehende Erntezeit in Niederbayern will der BBV am heutigen Vormittag geben.