Unwetter über Mittelfranken – Lage hat sich beruhigt

Viel Arbeit für Feuerwehr und THW

Seit dem Nachmittag waren auch sämtliche Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs und die Einsatzkräfte der fünf Berufsfeuerwachen an rund 290 Einsätzen beteiligt. Unterstützung kam vom THW Nürnberg und der Feuerwehr Erlangen. In mehreren Nürnberger Unterführungen blieben Fahrzeuge im Wasser stecken. Dreimal mussten Personen durch Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. An einem Wohngebäude zeigten sich unwetterbedingt plötzlich Risse. Es wurde nach Begutachtung durch einen Baufachberater für unbewohnbar erklärt. Sämtliche Bewohner konnten bei Verwandten oder Bekannten unterkommen.

Im Bereich der Diebacher Straße war eine größere Anzahl von Einsatzkräften damit beschäftigt eine teilweise überflutete Baugrube der U-Bahn abzupumpen. In der Kindermannstraße wurde eine Person gemeinsam von Einheiten der Feuerwehr und der Wasserwacht aus dem Wasser gerettet. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Gefahr von Aquaplaning

In den Landkreisen Ansbach sowie Weißenburg-Gunzenhausen prasselten mit dem Starkregen auch Hagelkörner vom Himmel. In Ansbach steht ein Fußballplatz unter Wasser, in Winterschneidbach bei Ansbach mehrere Straßen.

Die Feuerwehr Nürnberg meldet, dass es bis in den Mittwochvormittag noch vereinzelte Einsätze gab. Stark betroffen war vor allem Nürnberg mit rund 250 Einsätzen, das Nürnberger Land mit drei, Erlangen und Erlangen-Höchstadt mit 18 sowie das Fürther Land und die Stadt mit 21 Einsätzen.