Unwetter über Mittelfranken: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die meisten Einsätze in Mittelfranken zählte die Feuerwehr in Erlangen. An die 300 Mal musste sie bei dem Unwetter am Dienstagabend (11.08.20) ausrücken, um Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume beiseite zu räumen. Auch Kellerräume des Erlanger Rathauses standen unter Wasser. Das Wasser ließ Gullys überlaufen und Straßen und Unterführungen volllaufen. In Alterlangen stürzte ein Baum auf drei geparkte Autos.

Erlangen: Feuerwehr rettet Autofahrer aus überfluteter Unterführung

Drei Insassen eines Kleinbusses wurden im letzten Moment von der Feuerwehr gerettet. Das Fahrzeug war in einer vollgelaufenen Unterführung stehengeblieben. Nachdem die Einsatzkräfte die Menschen aus dem Bus geholt hatte, habe das Wasser nur wenige Sekunden später an der Dachkante des Fahrzeugs gestanden, schilderte Christian Seitz, Einsatzleiter der Erlanger Feuerwehr, die Situation. Er warnte grundsätzlich davor, bei Starkregen in Unterführungen einzufahren. Die Autofahrer könnten die Wassertiefe nicht abschätzen. Sicherheitshalber sollten sie einen Umweg in Kauf nehmen.

In Polsdorf schlug der Blitz in ein Garagendach ein

Auch das Erlanger Umland war von dem Unwetter stark betroffen. So flutete der Regen die Ortsdurchfahrt von Neundorf, einem Ortsteil von Aurachtal (Lkr. Erlangen-Höchstadt). In Polsdorf (Lkr. Roth) schlug ein Blitz in ein Garagendach ein. Das Dach begann zu brennen und musste gelöscht werden.

Landkreis Fürth: Feuerwehr evakuiert zwei Züge

In Clarsbach, einem Ortsteil von Roßtal (Lkr. Fürth), deckte der böige Wind das Dach eines Bauernhofes ab. Eine Kuh auf der Weide konnte gerettet werden. Nur noch ihr Kopf habe aus dem Wasser geschaut, berichtete ein Feuerwehrmann. In Raitersaich musste die Feuerwehr zwei Züge evakuieren, weil es Probleme mit dem Strom gab.

Schwabach überflutet Tiefgarage

In Schwabach schwoll der gleichnamige Fluss kurzfristig an. Wasser drang in einige Keller und in eine Tiefgarage ein. Auch im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim war die Feuerwehr im Einsatz, weil Straßen überflutet wurden und Bäume umstürzten. Starkregen gab es auch in Unterfranken.