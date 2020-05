Unwetter über Landshut: Feuerwehr meldet gut 20 Einsätze

Eine Unwetterzelle über der Stadt Landshut hat am späten Samstagnachmittag zu gut 20 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr geführt. Mehrere Bäume waren auf Straßen und Gebäude gestürzt, in einer Bäckerei und einem Einrichtungshaus drang Wasser ein. Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr Landshut.

Kran musste umgefallenen Baum bergen

In der Schönbrunner Straße war ein 25 Meter hoher Baum umgefallen und unter Spannung liegen geblieben. Eine Spezialfirma musste anrücken und den Baum mit einem Kran bergen. Währenddessen war die Straße gesperrt. Nur der Stadtteil Münchnerau wurde von dem heftigen Unwetter verschont, so ein Feuerwehrsprecher.