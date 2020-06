Unwetter über Bayern: Überflutungen und Blitzschläge

Starkregen auch in anderen Teilen Deutschlands

Auch in anderen Teilen Deutschland gab es Gewitter und Starkregen. In Brandenburg führte das Unwetter zu mehr als 500 Einsätzen. Nach Angaben der fünf Regionalleitstellen für Notrufe stürzten Bäume auf Straßen und fielen teils auf Autos, Wasser lief in Keller und überflutete Straßen, Blitze schlugen ein. Auch in Fahrstühlen stand Wasser. In Wernsdorf bei Königs Wusterhausen brannte ein Dachstuhl. Menschen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt. In Wismar und Umgebung in Mecklenburg-Vorpommern verzeichneten die Feuerwehrleute rund 65 Einsätze. Dort fielen mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Zum Teil wurden Personen durch Blitzschläge verletzt.

Viele Feuerwehreinsätze in Berlin

In Berlin rückte die Feuerwehr unter anderen wegen umgestürzter Bäume aus. Ein Blitzschlag löste einen Dachstuhlbrand aus. Ansonsten verzeichneten die Retter überwiegend Wasserschäden oder Einsätze wegen loser Bauteile an Gebäude.

Landstraße nach Erdrutsch überflutet

In Helmsdorf im Südharz, nordwestlich von Halle/Saale, wurde eine Landstraße nach einem Erdrutsch überflutet und blieb zunächst für den Verkehr gesperrt. Außerdem stürzten in Sachsen-Anhalt vereinzelt Bäume durch Unwetter um - ähnlich wie in Thüringen. Hier berichtete die Polizei unter anderem von abgedeckten Dächern und vollgelaufenen Kellern.